Consegnate le qualifiche a 15 nuove estetiste che si sono specializzate presso l’accademia formativa della Confartigianato

Si è svolta alla Confartigianato di Sanremo la consegna delle qualifiche a 15 nuove estetiste che si sono specializzate all’Accademia Formativa scuola di estetica e di benessere con sede a Sanremo ed Arma di Taggia.

Le quindici candidate hanno precedentemente sostenuto gli esami, sia teorici sia pratici, con una commissione presieduta da Alfa Liguria, presso la sede di Arma di Taggia ottenendo l’abilitazione professionale per aprire un'attività in qualità di imprenditrici.

Patrizia Morreale e Manuela Sartore, insieme a tutto il corpo docenti, Valentina Conio, Paola Griseri, Valentina Roggero, Nicoleta Teodorescu, si complimentato con le nuove estetiste specializzate allieve per il traguardo professionale raggiunto.

“L’attività scolastica – dicono dall’Accademia Formativa - non avrebbe potuto aver luogo senza la preziosa collaborazione con le aziende di estetica del territorio le quali si sono rese disponibili a raccontare alle allieve le proprie esperienze lavorative ed hanno ospitato le aspiranti estetiste durante i periodi di stage inseriti sia nel biennio sia nel terzo anno, dedicando loro tempo nell’insegnamento. Un ringraziamento particolare va alla Confartigianato che, come ogni anno, si rende disponibile a spiegare gli aspetti amministrativi e tributari di avvio attività e quelli di comunicazione”. Manuela Sartore e Patrizia Morreale, ringraziano inoltre l’azienda San Pietro Lab per la costante collaborazione e disponibilità con la scuola e per la professionalità dimostrata.

Le nuove estetiste sono: Fabiola Ximena Barbosa Rivas, Martina Caridi, Camilla Franzè, Giada Franzé, Roberta Fusco, Valeria Rizzi, Denise Roatta, Micaela Rosciano, Michaela Serrao, Silvia Sicignano, Ethel Strafforello, Stefania Trapani, Ileana Georgiana Zota, Jessica Laura ed Alice Crespi.

Durante la consegna delle qualifiche regionali sono state premiate le allieve che si sono distinte: Roberta Fusco e Micaela Rosciano hanno ricevuto un kit da massaggio dalla San PietroLAB cosmetics (laboratorio di formulazione e produzione di cosmetici funzionali ad uso professionale del nostro territorio) presente nei settori dell’estetica professionale (SPA e centri estetici) con le linee cosmetiche e gli oli essenziali, nelle farmacie con le linee fitoterapiche, nel mondo dei tattoo per la cura della pelle e per il mantenimento del tatuaggio (Must Tattoo Line).