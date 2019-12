Bussana in festa per la piccola Rita: la vincitrice dello Zecchino d’Oro riceve l’abbraccio del suo paese “La mia canzone ci insegna che siamo tutti utili” (Foto e Video)

Dopo la vittoria, la ribalta nazionale, le interviste e gli impegni seguenti, per la piccola Rita Longordo, fresca vincitrice dello Zecchino d’Oro, è il momento dei festeggiamenti. Questo pomeriggio i bussanelli hanno preparato la festa a sorpresa per accogliere la loro beniamina nel parco giochi al centro del paese. Presenti anche il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al Turismo e vice sindaco Alessandro Sindoni, bussanello doc. Una grande festa nei giardinetti di Bussana con tutti gli amici di Rita, i compagni di scuola e tutti coloro che l'hanno sostenuta nella lunga e difficile gara.

Rita ha vinto lo Zecchino d’Oro con la sua canzone “Acca”, tanto semplice quanto densa di significato e rappresentativa dell’inclusività sempre promossa e sostenuta anche dalla scuola di Bussana dove tutti, anche se apparentemente silenziosi proprio come la H, possono esprimersi ed emergere. Anche il Parroco Don Alfredo, appena appresa la notizia, ha mandato un messaggio alla piccola Rita ricordandole l’importanza dei doni del Signore, ma al termine della Messa domenicale, ha invece fatto riflettere i bambini su come il successo sia frutto dell’impegno e sacrificio di Rita e della sua famiglia.

Inoltre, grazie anche alla visibilità successiva alla vittoria di Rita allo Zecchino d’Oro, alcune mamme imprenditrici e non, con il sostegno delle insegnanti e della dirigente Fogliarini, hanno avviato una raccolta fondi per aumentare le ore di sostegno agli alunni BES che hanno bisogno di maggior attenzione. L’iniziativa si chiama “Un ciclamino per Bussana” e la si può sostenere acquistando proprio un ciclamino per Natale che servirà a sostenere il progetto “Voi come me, io come voi” per la presenza nella scuola primaria di Bussana di un assistente alla persona per la piena inclusione scolastica di tutti gli alunni. Donando 5 euro si possono sostenere i bambini in difficoltà acquistano un ciclamino. Per info e prenotazioni 373 8569599.