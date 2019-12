Bimbi del Micronido 'L’isola che non c’è' di Bordighera alla 'Casa Rachele' di Vallecrosia

Ieri pomeriggio, i bambini del Micronido 'L’isola che non c’è' di Bordighera, gestito dalla Cooperativa sociale Jobel, hanno incontrato gli ospiti di 'Casa Rachele' di Vallecrosia: un incontro speciale.

"Canti, carezze e piccoli gesti per crescere insieme, per augurare un sereno Natale agli anziani che hanno accolto con gioia anche le famiglie dei bimbi presenti e le educatrici. Iniziativa per sensibilizzare i più piccoli al rispetto, perché imparino a valorizzare gli altri come risorsa e riferimento. Un ringraziamento particolare allo staff di Casa Rachele che si è mostrato accogliente ed ospitale; la festa si è conclusa con una merenda gradita da grandi e piccini"