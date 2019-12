Con il parapendio in volo davanti a Cervo: le foto ed il video di un lettore

Il nostro lettore Marcello Nan ci propone un video ed alcune fotografie scattate oggi a Cervo.



"In genere non si inserisce il parapendio tra gli sport estremi, esso richiede richiede soprattutto una buona capacità di di concentrazione e di equilibrio psico-fisico. Per il decollo generalmente basta un dolce pendio ... occorre controllare che la vela si gonfi regolarmente; però se qualcosa non è a posto, è sempre possibile fermare il decollo prima del distacco e frenare (stallare) la vela per impedire il volo; una volta risolto il problema si può ripetere il tentativo di decollo. In volo, l’unico rumore è quello del vento tra le funi della vela; il parapendio non richiede particolari doti atletiche, ma una normale dose di buon senso logico e la capacità di controllare le proprie emozioni".