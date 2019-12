Camporosso: è mancato Mario Saredi, il cordoglio e il ricordo della comunità

"Ciao Mario, poeta della terra e dell'amore.



Mario Saredi, contadino e poeta di Montefontane, Camporosso, è mancato. Da poco aveva festeggiato i 90 anni. Se n’è andato silenzioso, così come, senza clamore, ma non senza lasciare il segno, ha vissuto.

'In òmu in po' cuscì', si ricongiunge alla sua Malù. La comunità intera si stringe intorno ai suoi cari e saluta uno dei suoi: un poeta, un amico, un padre.

Teo".