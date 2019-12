Imperia: 31 nuovi dipendenti in Comune nei prossimi 3 anni, la soddisfazione del sindacato Uil Fpl

La segreteria territoriale del sindacato Uil Fpl del ponente ligure ha espresso soddisfazione per il piano fabbisogni del personale a tempo indeterminato, presentato oggi come informativa dalla parte pubblica del Comune di Imperia.

Il piano, che prevede l’assunzione di 31 dipendenti suddivisi in 22 nel 2020, 8 nel 2021 ed uno nel 2022, interviene energicamente come richiesto.

Nel settore della polizia Locale con l’assunzione di 4 agenti ed un ispettore nel 2020, 4 agenti ed un ispettore nel 2021, oltre alle 5 unità di agenti stagionali come assunzioni flessibili dando così risposte certe al gravoso problema che da tempo attanaglia la sicurezza urbana. Nei settori amministrativo, tecnico, informatico, culturale, sociale e contabile con l’assunzione di 11 istruttori amministrativi suddivisi 1 al settore tecnico, 1 al settore cultura e 9 agli altri settori, 2 istruttori tecnici, 2 istruttori direttivi tecnici e 1 assistente sociale nel 2020, 1 messo comunale, 1 istruttore tecnico, 1 istruttore direttivo contabile nel 2021 ed un dirigente tecnico nel 2022.

Il piano recepisce anche le richieste formulate di possibilità di carriera interna del personale prevedendo la riserva per cinque unità di categoria B che avranno riservati 5 degli 11 posti previsti come istruttori amministrativi.

“Riteniamo che con questa programmazione – evidenzia il sindacato - siano state in buona parte recepite le nostre tre richieste fondamentali e cioè la prima di dare risposte certe all’occupazione, la seconda di garantire le percentuali di carriera interna e la terza sulla precedenza delle figure professionali da assumere in ordine alle generali carenze di personale. Anche sulle assicurazioni fornite alle richieste di organizzazione del lavoro in generale e in particolare sul nuovo orario della Polizia Locale possiamo dare un giudizio positivo. Attendiamo ora di conoscere le soluzioni alle ulteriori problematiche che erano state rilevate e che saranno affrontate il prossimo 8 gennaio in sede di delegazione trattante”.