Sanremo, un Natale speciale che parla di musica in un'atmosfera suggestiva e divertente

Si avvicina il Natale e Sanremo continua a stupire con tanti eventi e proposte tra appuntamenti per bambini, giochi di luce, percorsi espositivi, visite turistiche alla scoperta di alcuni luoghi della città e ovviamente tanta musica!

Un Natale che parla di musica grazie alle diverse postazioni palco debitamente allestite e addobbate a festa come per l’orchestra di chitarre e la rassegna di pianoforte che interessa anche il mercato annonario, senza dimenticare le esibizioni live nelle piazze, i concerti nelle Chiese, i cori dei bambini delle scuole.

Tante canzoni riecheggeranno in città per coinvolgere cittadini e turisti, con l’invito a girare per le vie e a vivere le piazze come luoghi di festa!

Un’anticipazione di quello che Sanremo sta preparando in occasione del 70esimo Festival della Canzone Italiana con tantissimi eventi pubblici all’aperto, alla portata di tutti.

In questi giorni Sanremo si presenta a cittadini e turisti come una città di luci, suggestiva e divertente dove il Natale diventa davvero la festa di tutti, grandi e piccini!

Tutti gli eventi su:

https://www.facebook.com/sanremocittamusica/?fref=ts

https://sanremoplus.com/