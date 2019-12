Sanremo: domenica 22 dicembre in frazione Poggio la quarta edizione di 'Babbo Natale corre a Poggio'

Il circolo Acli Santa Margherita Poggio organizza la quarta edizione della corsa e camminata non competitiva ‘Babbo Natale Corre a Poggio’.

Si svolgerà domenica 22 dicembre alle 9 per le iscrizioni, con partenza alle 10 dal parco polivalente. Le iscrizioni si possono fare su Facebook, al costo di 12 euro per la corsa e 5 per la ‘Family Run’. A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricco pacco gara ed è previsto un rinfresco con tanta musica. Previsto anche un mini corso di rianimazione a cura della Croce Verde Arma di Taggia.

Verranno premiate diverse categorie ed un premio particolare andrà alla scuola con più partecipanti, con un buono da 200 euro da spendere da Dima Point.