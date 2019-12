Pentolaccia, maschere tradizionali, animazione e tante golosità nel weekend del Mercatino di Natale a Loano

Si avvicina un altro weekend divertente ed emozionante al Mercatino di Natale nei giardini San Josemaria Escrivà di Loano.

Sabato 14 dicembre, con apertura dalle 15 alle 19, gli Amici dell’associazione “Vecchia Loano” animeranno la giornata con una simpatica pentolaccia, una delle tradizioni più amate, ulteriormente rallegrata dalla presenza delle Maschere tradizionali Loanesi. In omaggio simpatiche sorprese per i primi 100 bambini presenti.

Ma attenzione: domenica 15 dicembre torna l’apertura lunga! Dalle 10:30 alle 19 il Mercatino di Natale sarà tutto vostro, quindi quale occasione migliore per un pranzo domenicale all’aperto e all’insegna di uno street food di qualità, allegro e sfizioso?

E se vogliamo parlare di belle occasioni per il palato, qui proprio non mancano: nelle casette potrete trovare bomboloni e krapfen artigianali, pizza e focaccia, la prelibata porchetta di Ariccia, specialità tipiche liguri come panizza e crostoni, prodotti e piatti tipici sardi, birra, vini piemontesi e liguri, frittelle di mele, fugassin e crèpes.

Naturalmente le casette non ospitano soltanto ghiottonerie dolci e salate ma anche bellissimi manufatti artigianali per un regalo diverso, originale, o per decorare con un accessorio artistico il vostro albero di Natale.

E non è finita... Ricordiamo gli appuntamenti fissi che potete trovare in questa splendida edizione del Mercatino di Natale: la grande novità di queste feste 2019-2020, che sarà disponibile in tutti i giorni di apertura, è il viaggio virtuale nel Fantastico Mondo di Babbo Natale, una fantastica ed emozionante esperienza “immersiva” con visori 3D.

Dal virtuale al reale, sarà possibile incontrare Babbo Natale per salutarlo, consegnargli la letterina e, posizionata al centro dei Giardini, naturalmente non potrà mancare la slitta, perfetta per un selfie un po’ speciale.

E poi, appena uscite dal Mercatino, c’è Loano. Una città che naturalmente è bellissima tutto l’anno ma sotto le Feste diventa addirittura meravigliosa. Quest’anno, poi, sembra che la Stella Cometa sia “atterrata” proprio in piazza Italia. Eh sì, non c’è niente da aggiungere: Loano ogni anno sorprende con luminarie ricche di gusto e di eleganza. E passeggiando tra le luci troverete negozi aperti per il vostro shopping e locali per concludere in bellezza la serata con un aperitivo, una pizza in famiglia o tra amici, o magari una cenetta romantica.

Ecco gli appuntamenti in programma per questo fine settimana loanese: si comincia già giovedì 12 con la rassegna di escursioni “Loano non solo mare” a cura del CAI Loano. Si parte alle 8.50 circa dalla stazione ferroviaria di Loano alla scoperta del “Sentiero Liguria”.

Domenica 15, alle 16:30, nella biblioteca di Palazzo Kursaal, per la nona edizione della rassegna culturale “Libri sotto l’albero” Mariolina Venezia presenta “Via del riscatto. Imma Tataranni e le incognite del futuro”. Conduce Graziella Frasca Gallo.

Il Mercatino di Natale gode del Patrocinio del Comune di Loano. Un ringraziamento particolare, infine, al main sponsor dell’evento: Doppia-J supermercati Crai (via Aurelia, zona Excelsior) ed EuroSpin (via Aurelia, zona Tennis Club) Loano.

E quando entreremo nel vivo delle feste, il villaggio resterà aperto dal 20 dicembre al 6 gennaio 2020 dalle 15 alle 19. Per essere sempre aggiornati su tutte le novità è possibile seguire la pagina Facebook “Loano Christmas”.