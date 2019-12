Sanremo: Nobel Week, applausi per gli studenti dell'Alberghiero 'protagonisti' durante i momenti enogastronomici

L'eccellenza dell'Istituto Alberghiero E. Ruffini di Arma di Taggia è stata sottolineata ieri sera al termine della cena di gala organizzata per la Nobel Week. Un riconoscimento arrivato da Gian Maria Leto, Amministratore Delegato di ‘Prime Quality’ azienda attiva nel settore del banqueting e organizzazione di eventi.



La serata è terminata con un lungo applauso a sottolineare l'ottima prestazione offerta dagli alunni delle classi 5ª A e B sala e 4ª B Enogastronomia che hanno curato l'organizzazione dell'evento. Per l'occasione serale le istituzioni e le numerose autorità presenti hanno potuto saggiare l'alto livello offerto dalla scuola tabiese che ha messo a disposizione un menu dedicato. Un merito sottolineato anche per quanto riguarda anche altri aspetti collegati alla cena, dall'impeccabile gestione degli ordini alla preparazione ed arrivando al servizio. Un lavoro impegnativo ma che ha messo in luce la preparazione offerta da questa scuola e le capacità di questi studenti.



Infatti durante la Nobel Week i ragazzi dell'Alberghiero hanno offerto il proprio servizio in occasione di tutti i momenti enogastronomici collegati alla prestigiosa manifestazione sanremese. Inoltre, l''attività si inserisce nel progetto di impresa simulata ‘Ristorazione in dimore storiche’, realizzato dal professor Walter Gaiaudi con l'obiettivo di sperimentare una forma di ristorazione innovativa sia in relazione alle tecniche di cottura che al concept del prodotto.



Mostrando sempre grande rispetto verso la tradizione culinaria sono stati proposti piatti nuovi come la tartare di manzo accompagnata con una maionese aromatizzata al mango, ostriche con un mix di ingredienti all'avanguardia e l'uovo accompagnato con salsa al tartufo, realizzato utilizzando una tecnica innovativa di cottura a bassq temperatura. Superbo il dessert, una mousse di cioccolato fondente farcita con gelè al cassis e un cremoso alla noce di macadamia, che rappresenta una sperimentazione del piatto che concorrerà al campionato nazionale di pasticceria under 22.