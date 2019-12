Imperia: sabato prossimo, inaugurazione e benedizione dei locali della nuova sede provinciale delle ACLI

Sabato 14 dicembre alle ore 16,30 si terrà, alla presenza del Presidente Nazionale delle Acli, Roberto Rossini, l’inaugurazione e la benedizione dei locali della nuova sede provinciale delle ACLI. I locali si trovano al centro di Imperia-Oneglia, nel Grattacielo, in Via don Abbo il Santo, 22.

Spiegano dalla Presidenza Provinciale Acli: "La vecchia sede, in via Schiva 56, richiedeva ormai grossi interventi di recupero e ristrutturazione; era troppo piccola comunque in base allo sviluppo delle attività che si sono avute nel corso del tempo. Era stata acquistata dal Patronato negli anni 70 e alcuni si ricordano ancora come fosse migliorativa rispetto alla precedente, piccola e angusta, in Via Foce. Adesso tutti gli spazi erano occupati, con sovrapposizione di attività negli stessi locali.

Da moltissimi anni si stavano cercando locali adeguati. Ne sono stati visitati e valutati una quindicina; alcuni molto invitanti, anche al pian terreno, ma con costi di affitto per noi proibitivi. Alcuni locali sono stati visitati anche da dirigenti o tecnici nazionali delle Acli. Tra alcune ipotesi, tre anni fa, una in particolare la vedemmo affrontabile in quanto il proprietario ci dava la possibilità di acquisto con pagamento rateale. Per noi è stata fatta una scommessa a procedere e, coinvolgendo il livello nazionale, facemmo di tutto per non perdere tale occasione, unica per noi.



Oggi sicuramente abbiamo locali idonei, anche se restano ancora parecchi lavori da fare; oltre alla messa in opera di pareti (il locale era un open-space) che sono state collocate per delimitare gli uffici, alla realizzazione di tutta l’impiantistica: elettrica, di rete, di climatizzazione. Anche sull’ascensore è stato fatto un intervento straordinario: rifacimento completo con allargamento murario dello spazio di accesso per avere dimensioni a norma e nuova cabina.

Abbiamo ricavato anche una sala riunioni, indispensabile per la vita del movimento, per i circoli, per iniziative varie; sono stati realizzati uffici per i circoli e per l’assistenza diretta per gli iscritti. Tra i lavori che restano da fare c’è la pedana di ingresso (di cui c’è già il progetto) per superare i due scalini dal portone. E’ stato fatto uno sforzo non indifferente per poter completare i lavori necessari per rendere lo spazio utilizzabile come uffici.

Un grazie lo dobbiamo dire a chi ci ha dato la possibilità di avere questi locali, ai volontari e ai dipendenti che con la loro opera hanno reso possibile questo passaggio che per le Acli di Imperia ha un significato memorabile. Sta a tutti noi adesso mettere a profitto questa nuova sede, sia come movimento, con un impegno più fattivo, sia come servizi per tutti quelli che si rivolgono a noi".