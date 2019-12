Imperia: prosegue al Maci fino al 22 dicembre la mostra ‘Emulsioni d’Etiopia’ di Luigi Simeoni

Dopo il successo dell’inaugurazione di venerdì 6 dicembre, prosegue fino a domenica 22 al Museo di Arte Contemporanea Imperia la mostra fotografica “Emulsioni d’Etiopia” di Luigi Simeoni, che racconta la vita spirituale e la nobiltà dei volti etiopi in un reportage sul Genna, il Natale cristiano copto.

"La mostra è frutto del mio reportage in Etiopia nel 2016 – afferma Luigi Simeoni, che nasce manager con l’anima dell’artista, e inizia a fotografare professionalmente dopo la conclusione di una lunga carriera alla testa di diverse aziende multinazionali – un viaggio e un lavoro ricchi di incontri umani in cui mi sono immerso con un’intensità particolare, e che mi sono rimasti nel cuore profondamente. Le fotografie vogliono raccontare quei momenti, quella gente e quello scambio. Sensazioni, sentimenti, più che fatti o corpi materiali e organici".

Il servizio fotografico esposto è realizzato a Lalibela, una delle due città etiopi nella quale il 6 gennaio si radunano centinaia di migliaia di pellegrini per celebrare il Natale, riuniti nelle chiese monolitiche scavate nella profondità della terra tra il XII e il XIII secolo. Nel buio, rischiarato appena da fiaccole e candele, le ore trascorrono tra preghiere e canti sino al sorgere del sole. Dal viaggio di Simeoni al seguito dei pellegrini sono scaturite immagini di volti, di fedeli in meditazione e di vita quotidiana. La mostra è infatti suddivisa in tre sezioni tematiche:Genna - le immagini qui esposte vogliono descrivere e trasmettere il senso del rito e quello della spiritualità che si respira nell’aria e si incontra lungo le strade o nelle piazze; Vita quotidiana - la vita pulsa nei campi, nei mercati, nei doveri quotidiani, nei volti dei protagonisti, nei villaggi; Ritratti - i ritratti rappresentano gli incontri con personalità mai banali, guidate da valori desueti nel nostro mondo.