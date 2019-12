Imperia: il 26 dicembre torna l'appuntamento calcistico e solidale 'Il Cuore in Campo! - IV° Torneo Luciano Calzia'

L'organizzazione de 'Il Cuore in Campo!' e l'associazione ‘Ippocedro’ organizza per il 26 dicembre l'evento calcistico 'Il Cuore in Campo! - IV° Torneo Luciano Calzia'.

Gli ‘Amici di Luciano Calzia’ e tutti i calciofili imperiesi si incontreranno all'ormai consueto appuntamento natalizio 'Il Cuore in Campo!', il torneo intitolato alla memoria di 'Lucio' che, anche quest'anno, si terrà al Campo 'Salvo' dei Piani, a partire dalle 15.

I ragazzi di 'Borgo d'Oneglia' proveranno a difendere il titolo vinto nella scorsa edizione dagli attacchi delle squadre: 'Amici di Lucio'; 'Clamarc' , 'Amministratori Pubblici', 'Arbitri di Imperia' e la new entry 'Inter Club "22 maggio" Imperia'. Durante il torneo ci saranno tanti momenti di festa e musica, durante i quali verrà organizzata un'asta benefica con le maglie dei calciatori di Serie A e B.