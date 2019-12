Festival di Sanremo 2020: ecco il primo ospite internazionale, la rivelazione scozzese Lewis Capaldi

A pochi giorni da ‘Sanremo Giovani’ inizia a prendere forma anche il cast del Festival di febbraio. Dopo il presentatore e direttore artistico, la co-conduttrice Diletta Leotta e Nicola Savino all’Altro Festival, ecco il primo ospite straniero.

Si tratta di Lewis Capaldi come confermano fonti della Rai all’agenzia Ansa. L'artista scozzese di 23 anni, ha raggiunto il milione e mezzo di copie vendute, con il suo album di debutto ‘Divinely Uninspired to a Hellish Extent’. Il disco è trainato dal singolo ‘Someone You Loved’, disco di platino in 20 Paesi e candidato ai prossimi Grammy Awards nella categoria Song of the Year.