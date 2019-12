Ceriana: ecco il 'percorso' della prima edizione di 'Passeggiando tra i Presepi', 16 opere dei cittadini

L’Amministrazione Comunale di Ceriana organizza la prima edizione di ‘Passeggiando tra i Presepi’. E’ stato infatti realizzato un percorso di presepi lungo le vie del paese, per rendere più suggestiva l’atmosfera del Santo Natale.

I Presepi sono stati realizzati lungo i carrugi, davanti alle vetrine, dentro una nicchia o una finestra, all’interno di un portone, dentro un vaso di fiori, sui davanzali ed altro. Sono accessibili a tutti i visitatori durante il periodo delle festività natalizie.

L’Amministrazione cerianasca ha realizzato una mappa con un percorso e tutte le opere verranno censite da un click fotografico. In occasione dell’Epifania, il 6 gennaio, sarà allestito in piazza Marconi un mercatino di scambio dell’usato e, in quell’occasione sarà consegnato ai partecipanti un attestato.