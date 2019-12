Castellaro: sabato prossimo, inaugurazione mostra ‘Legami’ dell’artista Igor Grigoletto

Sabato 14 dicembre ore 16.30, presso le sale del Palazzo del Marchese in Castellaro, avrà luogo la mostra di pittura dell’artista Igor Grigoletto. Oltre alle autorità del Comune di Castellaro sarà presente anche l’assessore regionale Gianni Berrino.

Dopo la collettiva di quest’estate a Santa Tecla (col patrocinio del Club Unesco di Sanremo), e due personali all’Hotel Nazionale di Sanremo e all’Hotel Des Anglais in collaborazione con l’associazione i colori della gioia di Gioia Lolli, l’artista ha deciso di rendere omaggio al proprio paese ed ai suoi compaesani.

Il Titolo della mostra è ‘Legami’, lettura del titolo ambigua, che può essere interpretato come legami o legàmi. Le opere sono tutte realizzate con formato 80 x 80 cm, la tela utilizzata è muta trattata con acrilici nero, rosso e giallo. Il colore viene steso in modo uniforme optando per tinte monocrome, il tutto rotto da sottili fili o corde, concepite come cerniere tra cielo e terra.

I dipinti hanno un carattere visionario, accentuato dai contrasti di colore: la forma astratta diventa metafora per indicare un dato molto realistico, ovvero la fusione del proprio io con la natura.

L’apparente linearità segnica e cromatica, rappresenta e rispecchia una ricerca tesa ad armonizzare, legandoli vari elementi tramite una corda, tessere di un mosaico pittorico trattenute sul filo di un cromatismo estremamente poetico.