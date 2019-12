Bordighera: oggi il penultimo appuntamento con il 'Ponente Film Festival' ai cinema Olimpia e Zeni

Penultimo appuntamento oggi per il 'Ponente Film Festival', che sta proseguendo a vele spiegate, in armonia col tema “Mare Nostrum”, nelle sue giornate bordigotte.

Tra i cinema Olimpia e Zeni, si stanno susseguendo giornate 'full immersion' di film, dibattiti, ospiti, premi e sorprese dell’ultimo minuto che stanno riscuotendo il gradimento del pubblico. Una bella partecipazione anche delle scuole, che anche oggi registrano il tutto esaurito in sala, anzi, doppia sala, allo Zeni, tanto da raddoppiare anche la prevista programmazione.

A partire dalle 10, dunque, per “I professionisti del cinema” all’Olimpia sarà presente Giovanni Robbiano, protagonista di una lezione introduttiva alla sceneggiatura, e, allo Zeni, sullo stesso tema, un incontro con Laura Cafiero. A seguire, dalle 11, due proiezioni in contemporanea, lo splendido docu-film messicano Alamar, allo Zeni, e a grande richiesta la commedia cipriota, ironica e pensosa, “Torna a casa, Jimi!” all’Olimpia. Prevista anche la consegna del premio di Confcommercio alla regista Maria Lodovica Marini per il suo impegno nella diffusione della cultura cinematografica sul territorio Ligure, con particolare attenzione agli studenti.

La sala di Via Sant’Ampelio 4 riaprirà le porte alle 18.30 per un saluto dell’Assessore al Turismo di Regione Liguria, Giovanni Berrino. Subito dopo, la proiezione di una vera chicca per cinefili: per la sezione “Avventure sul mare” alle 19 sarà sullo schermo il sempreverde “Il corsaro dell’Isola Verde”, classe 1952, con un giovane e affascinante Burt Lancaster. Chiuderà, alle 21, ancora una volta il graditissimo “Torna a casa, Jimi!” ma questa volta, per gli amanti dei film in lingua, sarà in versione originale con sottotitoli italiani.

E domani, una chiusura straordinaria, con un ospite eccellente: il grande attore Paolo Bonacelli. Ingresso libero.