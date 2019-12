70° Festival di Sanremo: ‘L’altro Festival’ di Nicola Savino su RaiPlay trova casa al Palafiori con ‘Casa Sanremo’

La Rai alla conquista della città, un Festival che esce dall’Ariston e conquista anche la Sanremo che da sempre lo ospita. Dopo l’annuncio del palco di piazza Colombo, c’è un’altra importante novità in vista dell’edizione numero 70 del prossimo febbraio.

La Rai produrrà il nuovo format ‘L’altro Festival’ condotto da Nicola Savino (in ‘prestito’ da Mediaset) che sarà trasmesso live su RaiPlay, piattaforma web della Tv di Stato. E ‘L’altro Festival’ troverà casa al Palafiori, negli spazi storicamente occupati da ‘Casa Sanremo’ per la settimana del Festival.

L’indiscrezione è stata confermata nei giorni scorsi dagli addetti ai lavori che hanno confermato la presenza de ‘L’altro Festival’ al Palafiori come nuovo arrivo per dare una veste rinnovata al contenitore di eventi collaterali al Festival. Stando alle indiscrezioni, pare che la Rai sia sempre più intenzionata ad andare alla ‘conquista’ della struttura di corso Garibaldi per portare la sua impronta anche al di fuori dell’Ariston, poi regalare l’atmosfera festivaliera anche a chi non ha il biglietto per una delle cinque serate. E si fa anche il nome di Flavio Briatore.