Sanremo: parcheggi 'creativi' crescono, ora c'è anche chi in orario di punta blocca letteralmente le strade (Foto)

Parcheggi ‘creativi’ ne abbiamo visti tanti e ovunque. Ma bloccare completamente, seppur per pochi minuti, una via del centro ci sembra effettivamente troppo.

E’ accaduto ieri sera in via Roma, all’incrocio con via Gioberti a Sanremo. Come documenta la foto l’auto è stata lasciata in modo che bloccasse totalmente la strada che unisce via Roma e via Nino Bixio.

Secondo alcuni testimoni l’automobilista ha lasciato l’auto per entrare in un bar vicino, uscendo alcuni minuti dopo. Ovviamente sono stati in molti che non hanno potuto svoltare verso via Gioberti.