Sanremo: nido di vespe 'velutine' su un pino vicino a Pian di Nave, intervento di Polizia Locale e Rangers (Foto)

Intervento congiunto di Polizia Locale e Rangers d'Italia, nel tardo pomeriggio di oggi a Sanremo, per l'eliminazione di un nido di pericolose vespe ‘velutine’, che si era insediato su un pino in via Nazario Sauro, di fronte al piazzale di pian di nave.

Le operazioni di ‘disinnesco’ del nido vanno effettuate la sera per approfittare della minore aggressività degli insetti. Mentre i volontari operavano sul nido, anche con l'ausilio di un drone, gli agenti hanno bloccato il transito dei veicoli e dei pedoni sulla strada.