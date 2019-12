Intervento dei Vigili del Fuoco, nella zona dell’ex Sairo ad Imperia, oggi pomeriggio verso le 17.30. Un clochard si è ustionato per l’incendio del materasso sul quale dormiva, in un anfratto della zona.

I pompieri del Comando Provinciale hanno spento le fiamme e tratto in salvo il clochard, che ha riportato ustioni non gravi a braccia e gambe. L’uomo è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.