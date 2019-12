Si svolgerà sabato prossimo, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, la visita dell'Istituto “G. Marconi”, alla sede di Sanremo.

Sono attivi i seguenti percorsi:

- Tecnologico (ex ITIS): con indirizzo in informatica e telecomunicazioni

- Professionale (ex IPSIA): con indirizzo elettrico ed elettronico

Nell’occasione verrà presentata l’offerta formativa della sede, conoscere i docenti e, soprattutto, visitare i laboratori che rappresentano il punto di forza della nostra scuola.