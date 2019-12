Sanremo: con l’anno nuovo via all’iter per il restyling di porto vecchio. Il 20 gennaio la conferenza dei servizi preliminare, a primavera il bando (Foto)

Dopo l’ok delle commissioni e del consiglio comunale in molti si chiedono quando inizierà l’iter per arrivare poi al via ai lavori per il rivoluzionario restyling di porto vecchio. Come annunciato nelle riunioni tecniche delle scorse settimane, la posa della prima pietra è prevista nel 2022, ma il lungo lavoro degli uffici e dei tecnici prenderà il via ufficialmente il 20 gennaio.

In quella data è, infatti, prevista la prima riunione della conferenza dei servizi preliminare che dovrà analizzare il progetto. L’obiettivo di Palazzo Bellevue è arrivare al bando entro la primavera. Un iter lungo, come prevedibile, ma che porterà alla realizzazione di un progetto che lascerà il segno nella Sanremo del futuro.

Ricordiamo che il restyling di porto vecchio prevede la realizzazione di un’ampia area pedonale che interesserà sia la attuale via Nino Bixio che l’area dei ‘baretti’ che si affacciano sul porto. La viabilità di via Nino Bixio sarà sotterranea. Tutti i dettagli del progetto cliccando QUI.

Intanto questa sera il progetto è stato nuovamente presentato in pubblico nella sede matuziana di Confartigianato grazie all’iniziativa dell’associazione ‘Sanremo al Centro’ alla presenza del Peesidente Ettore Guazzoni e dell’architetto Marco Calvi.