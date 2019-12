Ospedaletti: dopo 5 anni di stop sono ripresi i lavori nel cantiere dell'ex hotel Madison, termineranno nell'estate 2021

Sono ripresi da alcuni giorni, dopo circa 5 anni di stop, i lavori nel cantiere dell’ex hotel Madison di Ospedaletti, costruzione all’ingresso della città delle rose, sull’Aurelia sopra le Rocce del Capo.

Uno dei problemi maggiori, che hanno bloccato il cantiere, riguarda l’autorizzazione preventiva per le opere in cemento armato. Un fatto che ha creato non pochi problemi a molti cantieri viste le tempistiche che arrivano a circa 2 anni. L’albergo è stato chiuso da circa vent’anni mente la destinazione d’uso era stata cambiata nel 2004, da hotel ad appartamenti.

La proprietà del complesso è di una società di Milano mentre il progetto e la direzione dei lavori sono dell’architetto Mirella Scianda di Ospedaletti. Nel progetto sono previsti 21 appartamenti sui due corpi previsti, di cui uno ancora da realizzare a valle della proprietà. Tutto il complesso sarà costruito pensando al contenimento energetico, visto che il riscaldamento sarà realizzato totalmente con pompe di calore, grazie ad un impianto fotovoltaico.

Gli appartamenti non sono ancora stati venduti mentre la previsione di fine dei lavori è per il termine dell’estate del 2021. Per quella data la zona che, da diversi anni è sicuramente brutta a vedersi, tornerà alla normalità con la possibilità di chi acquisterà gli appartamenti, di godere di una vista mare mozzafiato.