A Sanremo e Arma di Taggia gennaio il via al corso per Assistenti Bagnanti organizzato dalla sezione 'Salvamento' della Fin

La Federazione Italiana Nuoto, sezione ‘Salvamento’ di Imperia, organizza corsi per la formazione di ‘Assistenti bagnanti’ per piscina, acque interne e mare. L'Assistente Bagnanti è una figura altamente specializzata, formata dai migliori allenatori di nuoto e nuoto per salvamento, abilitati dalla FIN. Sue peculiarità assolute sono prevenire e sorvegliare.

Il brevetto da Assistenti Bagnanti della Federazione Italiana Nuoto è l'unico che risponde ai requisiti previsti dalle linee guida della ILS (International Life Saving Federation) per il riconoscimento dei brevetti in sede internazionale e può essere, inoltre, trascritto nei fogli matricolari del personale militare dell'Esercito, della Marina Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e per il personale della Polizia di Stato.

Il corso inizierà a Gennaio 2020 e sarà tenuto dall’allenatore di nuoto per salvamento Roberto Po, allenatore di 2° livello e docente del settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto. Per informazioni 3497570364 o finsalvamentosanremo@gmail.com.