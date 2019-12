Camporosso: area demaniale da quasi 9.000 mq vicino al torrente Nervia, verrà affittata dalla Regione

L’area demaniale da quasi 9.000 metri quadri, che si trova dietro l’ex negozio Schiavetti (attualmente Brico Io) e l’attuale Unieuro a Camporosso, è stato messo in affitto dalla Regione Liguria. L’offerta è stata fatta nei giorni scorsi e riguarda l’area demaniale che insiste sul territorio comunale, utilizzata in parte come parcheggio fino a poco tempo fa.

Si tratta di un’area pertinenziale per la quale la Regione chiede 16mila euro di affitto all’anno. Difficile capire chi possa essere interessato all’affitto dell’area, che insiste sul torrente Nervia, se non le attività commerciali presenti nella zona. La manifestazione di interesse all’affitto dell’area dovrà essere presentata agli uffici della Regione di Imperia, entro domani.

Se dovessero arrivare più richieste per l’affitto della stessa, la Regione provvederà ad una gara tra gli stessi richiedenti.