Bordighera: cambiano gli orari ed i costi dei parcheggi, d'estate le zone blu si pagano fino alle 23

Sono stati rimodulati il regolamento e le tariffe dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale di Bordighera, uno strumento fondamentale per favorire il ricambio veicolare con l'effetto positivo di evitare le soste passive a lungo termine, oltre che ovviamente garantire un discreto introito per le casse comunali-

L’Amministrazione comunale ha deciso di modificare gli orari per il pagamento della sosta, a seconda delle zone e delle stagioni. I parcheggi saranno a pagamento sulle zone ‘blu’, dal 16 settembre al 14 giugno dalle 9 alle 19. Dal 15 giugno al 15 settembre, invece, si pagheranno dalle 9 alle 23.

Le tariffe del servizio saranno così rimodulate. Il costo sarà di € 0,50 per la prima mezz'ora o frazione, € 1,20 per la prima ora, € 1,30 per la seconda ora, € 1,40 per la terza ora e le successive frazionabili (ad esclusione dei giorni festivi), in: Piazzale Ospedale, Piazzale Raoul Zaccari, Piazza Eroi della Libertà, via Quintino Sella (parcheggio Tennis), Via Pelloux, Piazza Garibaldi, via Marconi e parcheggio sotto il mercato coperto.

Dal 15 giugno al 15 settembre, compresi i giorni festivi il parcheggio costerà € 0,50 per la prima mezz'ora o frazione, € 1,20 per la prima ora e le successive, frazionabili in: piazzale Sant'Ampelio, Lungomare Argentina "bagni Kursaal" e Lungomare Argentina ‘bagni Trocadero’.

Sono previsti abbonamenti per residenti, titolari di attività produttive con a Bordighera e lavoratori dipendenti delle attività secondo questi criteri: mensile 45 euro o annuale 400 euro. Gli abbonamenti per non residenti sono fissati in: 60 euro al mese o 500 euro l’anno.