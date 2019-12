Bordighera: aumenta il costo dei matrimoni all'ex Anglicana ed ai giardini Lowe per i non residenti

Costerà di più per i non residenti e non sarà possibile organizzare rinfreschi, sposarsi alla ex chiesa Anglicana ed ai giardini Lowe di Bordighera. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale bordigotta, che ha modificato la disciplina per l'utilizzo della ex Chiesa e dei Giardini Lowe per la celebrazione di matrimoni civili e rinfreschi.

Una decisione che riguarda principalmente l’ex Anglicana, in virtù della sua valorizzazione in atto, quale location destinata ad eventi culturali ed espositivi con opere artistiche di valore. Proprio per questo è stato deciso di non consentire l'uso delle aree e dei giardini adiacenti per rinfreschi o le feste, in modo da evitare danni ai luoghi e alle cose.

Inolte, in un'ottica di adeguamento delle entrate comunali all'aumento dei costi di gestione, la Giunta ha deciso di aumentare le tariffe per matrimoni fra persone non residenti a Bordighera da euro 366 a 400 euro, mentre rimarrà il costo di 183 euro se, uno dei due sposi è residente nella città delle palme (più una cauzione da 200 euro).