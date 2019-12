Arma di Taggia: 'O sole mio', una scultura dell'artista Pino Grisanti donata all'Ipermercato Conad (Foto)

Si intitola “O sole mio” ed è la scultura donata dall’artista Pino Grisanti al personale dell’ipermercato Conad di Arma di Taggia che, da fedelissimo cliente, frequenta quasi giornalmente da anni.

L'opera, in fil di ferro, è esposta all’ingresso del Conad Ipermercato di Arma di Taggia per dare il benvenuto a tutte le persone che entrano quotidianamente per fare la spesa.