Sanremo: gravi problemi per il trasporto pubblico in frazione Poggio, la protesta di una lettrice

Una nostra lettrice di frazione Poggio a Sanremo, ci ha scritto per protestare contro la Riviera Trasporti:

“Io vivo a Poggio e sulle corse da e per il centro città non si può fare alcun affidamento. Tante corse saltate come ad esempio negli ultimi dieci giorni quella del mattino delle sette circa non c’è stata e fino alle 9,30 non c’è ne sono altre. Teoricamente c’è la corsa da Bajardo che passa da Poggio alle 7.30 e poi alle 8,15, ma ho detto ‘teoricamente’ proprio perché sono mini bus e quando arrivano a Poggio sono stracolmo e (giustamente) non caricano nessuno. Ma chi va al lavoro o comunque ha qualche impegno o magari ha fatto l’abbonamento e non può usufruire del servizio? Questi disservizi si ripetono anche alla sera per il ritorno. In molti abbiamo protestato, ma ci è stato risposto che non ci sono mezzi adeguati o sufficienti. Sono certa che non siamo gli unici noi di Poggio ad avere problematiche simili, ma nessuno fa nulla”.