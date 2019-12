Sanremo: ecco il piano delle alienazioni per i prossimi tre anni, nel 2020 beni in vendita per oltre 11 milioni di euro

Come ogni anno il Comune di Sanremo ha aggiornato il piano delle alienazioni per i prossimi tre anni. L’amministrazione, infatti, punta a vedere beni pubblici per fare cassa, sistemare i conti e soprattutto trovare i fondi per rifare le fognature, un lavoro che in città si attende ormai da troppi anni.

Nel 2020 Palazzo Bellevue metterà in vendita beni per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro (11.841.260 euro, per la precisione), mentre nel 2021 saranno 3.080.000 e nel 2022 4.683.000 per un totale di quasi 20 milioni di euro (19.604.260).

Ma cosa vuole mettere in vendita il Comune? I beni di maggior valore che saranno acquistabili nel 2020 sono: Villa Citera (873 mila euro), Casa Serena (6.480.000 euro) e l’area frontistante l’Istituto Borea (325 mila euro). Questi, invece, i beni di minor valore: magazzino a Coldirodi in via Rambaldi (45 mila euro), terreno a Coldirodi zona Madonna Pellegrina (80 mila euro), rivendita tabacchi in piazza San Sebastiano (27 mila euro), ex cabina elettrica in via Asquasciati (5.500 euro) e reliquiari aree in via San Francesco (12.500 euro).

Nel 2021 saranno tre i beni in vendita: Villa Meglia (3 milioni di euro), aree adiacenti laboratori in via San Rocco (70 mila euro) e un’area in Regione San Giovanni (10 mila euro). Infine, nel 2022, si metteranno in vendita: le ex colonie di San Giovanni dei Prati a Molini di Triora (120 mila euro), due negozi in via Debenedetti (60 mila euro), area plesso Baragallo in via Dante Alighieri (3 mila euro) e i locali della stazione ferroviaria in corso Cavallotti (5 milioni e 500 mila euro).