Imperia: Riviera Trasporti, Tommasini (Liguria Popolare) "Se le cose non vanno dobbiamo avere il coraggio di cambiare passo"

"Abbiamo bisogno di un piano industriale che preveda investimenti sul territorio ed in particolare sui servizi che collegano la costa al nostro prezioso entroterra, troppo spesso dimenticato e non ben collegato".

Sergio Tommasini, capogruppo di Liguria Popolare a Sanremo, è intervenuto sull'attuale piano di dismissione immobiliare varato dalla Riviera Trasporti. "I mezzi sono evidentemente in pessime condizioni sia all'esterno sia all'interno e questo si riflette negativamente sul turista e sul residente che utilizza il mezzo di trasporto pubblico per muoversi da casa al lavoro" - denuncia il rappresentante di Liguria Popolare.



"Da una parte notiamo l'impegno sul piano di risanamento finanziario e dall'altra dobbiamo esigere con forza un grande segnale di rinnovamento. Pensiamo sia giunto il momento di fare un esame puntuale su questo continuo impoverimento dell'azienda. - conclude Tommasini - Dobbiamo analizzare l'azienda con i parametri privati: risultato economico, andamento aziendale e performance. Se le cose non vanno dobbiamo avere il coraggio di cambiare passo".