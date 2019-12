Bordighera: approvazione bilancio di previsione 2020-2021, Giuseppe Trucchi attacca la maggioranza

"Abbiamo appreso grazie a Sanremo News che il 23 di Dicembre la Amministrazione Comunale di Bordighera approverà il bilancio di previsione 2020-2021". Ad intervenire sull'argomento è Giuseppe Trucchi di 'Semplicemente Bordighera' che spiega: Nell'articolo che evidenzia questa notizia vengono anche illustrati quelli che saranno i principali punti del bilancio medesimo. Nella fretta di evidenziare alla opinione pubblica il positivo risultato della approvazione entro fine anno del bilancio di previsione il Sindaco e la maggioranza che governa Bordighera compiono un errore metodologico e un atto di scorrettezza istituzionale verso la opposizione (cosa d'altronde ormai abituale). Il bilancio di previsione rappresenta uno degli atti più importanti del governo di una città e deve obbligatoriamente essere sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale che lo può approvare o respingere. Dare per scontato l'esito del dibattito che si dovrà svolgere in Consiglio Comunale come se la opinione dei singoli consiglieri non contasse nulla appare metodologicamente sbagliato ed anche offensivo. Non viene peraltro tenuto nella benché minima considerazione il fatto che prima che in Consiglio il bilancio dovrà obbligatoriamente passare al vaglio della Commissione Affari Generali.



Infine appare veramente poco corretto che i consiglieri di opposizione vengano a conoscenza degli impegni istituzionali ai quali sono chiamati attraverso gli organi di informazione prima che attraverso formali comunicazioni come di prassi. Pare che chi amministra il Comune di Bordighera ritenga la normale procedura un intoppo fastidioso e la opposizione una inutile appendice".