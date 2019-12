Sanremo: sabato 14 alle 17.30 in piazza Siro Carli il secondo incontro della rassegna “70 anni in 7 giorni”

Dopo il grande successo di sabato scorso con l’esibizione di Freddy e Marisa Quartet in via Escoffier, proprio accanto alla statua dello storico presentatore Mike Bongiorno e dedicata agli anni 50, la seconda tappa della rassegna dedicata alla storia del Festival della canzone si terrà sabato 14 dicembre alle ore 17.30, in piazza Siro Carli: anni ‘60 con Full Optional band.

La rassegna “70 anni in 7 giorni”, promossa dall’associazione OroNero, con la produzione di Simona De Melas, ripercorre la storia della manifestazione musicale con la riproposta delle canzoni più famose intrecciate con gli aneddoti e i racconti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”, il libro edito da Zem edizioni sui retroscena del Festival ed impreziosito dalla prefazione di Bruno Gambarotta.

La manifestazione proseguirà in diversi punti della città per tutto il periodo festivo di dicembre con questo calendario:

sabato 21 dicembre, ore 17.30, in piazza Bresca: anni ‘70 con Agita & Friends

sabato 28 dicembre, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘80 con The Best of Sanremo - progetto Festival

domenica 29 dicembre, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘90 con The Best of Sanremo - progetto Festival

venerdì 3 gennaio, ore 17.30, in piazza Bresca: anni ‘2000 con Linda Blumen

sabato 4 gennaio, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘2010 con Christian G.