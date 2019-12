San Bartolomeo al Mare: eventi natalizi, pronto il programma dell manifestazioni come sempre destinate al target famiglia

E' pronto il programma degli eventi natalizi che San Bartolomeo al Mare proporrà durante il periodo delle vacanze di fine anno. Una lunga serie di manifestazioni, come sempre destinate al target famiglia, con alcune interessanti novità: alle confermatissime "Passeggiata del primo dell'anno", "Aspettando la Befana" e "Capodanno dei bambini", si aggiungono l'escursione guidata del calendario "Sui sentieri del Golfo" e le stuzzicanti "U Presepiu in te l'aigua" e "La Befana vien dal mare" entrambe realizzate grazie alla collaborazione con l'ASD Top Kayak.

Questo il programma completo degli eventi:

Sabato 21 dicembre

Sui Sentieri del Golfo. Escursione guidata "Anello di Chiappa".

Ritrovo ore 14.00 Ufficio IAT - Piazza XXV Aprile, 1



Martedì 24 dicembre - Santa Messa di Natale

Ore 22.00 Santuario di Nostra Signora della Rovere. Al termine, distribuzione di cioccolata calda e panettone.

Ore 24.00 Parrocchia di San Bartolomeo. Al termine, distribuzione di cioccolata calda e panettone a cura degli Alpini.

Da mercoledì 27 dicembre a lunedì 6 gennaio

Tutto il giorno - Lungomare delle Nazioni

“Bancarelle in Festa” Mercatino di oggettistica varia

Giovedì 28 dicembre Ore 14.30 Piazza Torre Santa Maria

"U Presepiu in te l'aigua"

Presepe vivente in acqua, a cura di Top Kayak.

Martedì 31 dicembre Ore 14.30 Piazza Torre Santa Maria

Capodanno dei bambini

Animazione, giochi e caccia al tesoro in attesa dell'arrivo del nuovo anno.

Mercoledì 1 gennaio

Passeggiata del Primo dell'Anno

Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria, ore 14.00

Passeggiata sul territorio con la guida ambientale Luca Patelli. Durata 2 ore.

Al ritorno scambio di auguri con panettone e cioccolata calda.



Mercoledì 1 gennaio

Piazza Torre Santa Maria

“Brindiamo al nuovo anno”

ore 14.30 Animazione musicale

ore 16.00 Brindisi & panettone

ore 17.00 Spettacolo in musica con fontane luminose



Domenica 5 gennaio

“Aspettando la Befana”

ore 11.00 Molo fondo via della Resistenza

Sfilata della Banda musicale in costume e "La befana vien dal mare" a cura di Top Kayak.

ore 14.30 Piazza Torre Santa Maria

Magic Alex > Spettacoli di magia, palloncini e bolle di sapone