Pieve di Teco: sabato prossimo al Teatro Salvini lo spettacolo 'Comedy Ring', un successo in tutta Italia

Sabato prossimo alle 21, al Teatro Salvini di Pieve di Teco per la stagione ‘Ridere al Salvini 2019’ diretta da Eugenio Ripepi e Matteo Monforte, arriva l’evento dell’anno

Si tratta di ‘Comedy Ring’, reduce da straordinarie tournée in tutti i teatri di Italia, che hanno registrato ovunque il tutto esaurito. E‘ il primo spettacolo in Italia che vede sul palco, per la prima volta, gli Attori e i Comici di Camera Cafè, Zelig, Colorado e Comedy Central.Uno spettacolo unico nel suo genere dove il Teatro coinvolge il pubblico per tutto il Suo show.

Gli Artisti che fanno parte del cast sono, a oggi, tutti televisivi e all'interno del format ci saranno alcune sorprese.