Imperia: tra le iniziative natalizie del Circolo Borgo Fondura anche un concerto gospel con la 'Family Band Gospel Choir'

Inedita iniziativa del Circolo Borgo Fondura di Imperia che ha scelto il gospel per arricchire a questo modo il natale del popolo rione.



"Il Circolo, che da quest'anno si è totalmente rinnovato nel suo direttivo, non è nuovo a iniziative culturali che già durante l'estate hanno visto alternarsi manifestazioni teatrali e canore, sempre accompagnate da buon cibo. Anche in questa occasione non mancherà quindi l'aspetto mangereccio con la distribuzione di dolci tipici natalizi".