Imperia: ecco il tradizionale Presepe di Sant'Agata allestito dalla 'Comunità Giovani' della località

Anche quest’anno la ‘Comunità Giovani’ di Sant’Agata in Imperia ha allestito il tradizionale e prestigioso Presepe per il Santo Natale 2019 (come ogni anno in modo diverso).

Come ormai nella sua consolidata tradizione, l’evento della nascita di Gesù, è ambientato nel paesaggio assorto e laborioso dell’entroterra ligure. Tante sono le statuine in movimento che ricordano i lavori dei contadini delle nostre campagne. Numerose sono le sorgenti e le fontanelle e molte sono anche le nuove casette in pietra ed altre rustiche posizionate sui muretti (mascei) in pietra che ricordano i terrazzamenti del nostro entroterra. Numerosissime sono le piante di conifere, fatte arrivare appositamente dal nord Europa, che ricordano le nostre pinete.

Il presepe è molto curato nei minimi particolari ed è stato realizzato dalla Comunità Giovani di Sant’Agata che è composta da una ventina di persone. Per realizzarlo ci sono voluti più di due mesi di lavoro. I materiali usati sono: terra, terriccio, pietrine, tufo e muschio. Il visitatore può soffermarsi a gustare anche l’effetto nevicata, l’effetto stella cometa in movimento ed il ciclo giorno-notte.

La visita al Presepe, artisticamente elaborato ed automatizzato, può essere una costruttiva sollecitazione culturale ed un incentivo a riscoprire o ad approfondire con profitto il significato del Natale. Visitandolo, infatti, si coglie un tepore accogliente ed una stupefatta pace: nel nostro Presepe il visitatore percepisce un sereno mondo d’onestà, laboriosità, d’intatta armonia umana, di natura ancora incontaminata e benefica che si muove e si stringe attorno alla casa di Maria e di Giuseppe visitata dal Mistero.

Il Presepe di Sant’Agata rimarrà aperto al pubblico dalla mezzanotte del 24 dicembre fino al 6 gennaio incluso. Orari di visita: sabato e festivi dalle 9 alle 12.15 e dalle 14.15 alle 19; feriali: dalle 14 alle 18.30. La Santa Messa di Natale verrà celebrata il 24 dicembre alle 22. Sant’Agata si trova a 4 km da Imperia, per raggiungerla seguire le indicazioni per l’ospedale.