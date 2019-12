Grande musica live al Bacàn di Imperia: i "Last Day of Summer" in una session live

Al Bacàn di Imperia torna la grande musica live. Sabato 14 dicembre a partire dalle ore 18.00 apre la serata dell'apericena in clima natalizio la musica dj set mentre dalle ore 20 saranno i Last Day of Summer i protagonisti della serata music.

Reduci dalla loro esibizione durante il Festival di Sanremo, accompagnando Sting e Shaggy sul palco dell'Ariston, il trio Imperiese accompagnerà la serata, in versione del tutto acustica, al rinomatissimo BACAN d'Imperia, punto di riferimento per cocktail e ristorazione!

I Last Day of Summer nascono nel 2012 per consolidarsi 2 anni dopo. Nel giro di qualche anno pubblicano il primo Ep “I Remember Nothing” prodotto da Vinx dei Vanilla Sky, piazzandosi alla 15esima posizione della classifica di download “alternative charts”di iTunes. Diverse sono state le loro esibizioni, ma quelle più importanti sono state in apertura ai “Four Year Strong” a Milano al Legend Club, agli ALAZKA al Circolo Svolta e si sono esibiti come band di supporto durante il 56esimo festival di Sanremo spalleggiando Sting e Shaggy. Le numerose le date e tour esteri soldout e le collaborazioni con Marcus dei Dead by April per la produzione di uno dei loro brani e Tobias degli ALAZKA per il feat. nel pezzo chiamato “Me vs Me”, uscito in premiere su Alternative Press, hanno fatto in modo tale da farli crescere, maturare ed evolvere ulteriormente.

Il 2018 è stato caratterizzato dall’uscita in anteprima su SKY.it del singolo ‘Hurricane’. Dato l’enorme successo ottenuto su palcoscenici russi decidono, insieme sempre a Vinx nella produzione, di far uscire una cover dell’immortale Mikhail Krug (Vladimirsky Tzentral), raggiungendo così successi importanti. Attualmente i Last Day of Summer sono in studio nella stesura dei brani che andranno a comporre l’album di prossima uscita, anticipato dal singolo “Rabbit Hole”.

Appuntamento sabato 14 dicembre al Bacàn per una serata di grande musica e dalle 20 in avanti, in uno stile natalizio del tutto particolare, birra Ichnusa non filtrata e hot dog.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina facebook del Bacàn: https://www.facebook.com/Bacan.Oneglia/