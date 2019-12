Domani il giornalista Antonio Caprarica a Bordighera per presentare il libro “La Regina Imperatrice”

Mercoledì 11 dicembre, alle ore 16.30, il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana di Bordighera ospiterà l’incontro con Antonio Caprarica, celebre giornalista e noto volto televisivo, che presenterà “La Regina Imperatrice”. Si tratta della sua ultima fatica letteraria che ha scelto di dedicare a Victoria, sovrana del Regno Unito e donna di grande carisma.



L’appuntamento rientra nel progetto Bordilibro, ideato dall’Assessore Marzia Baldassarre con la preziosa collaborazione di Donatella Tralci. “Una rassegna articolata, che coinvolgerà la città delle palme fino a giugno 2020 proponendo conversazioni con altri autori di fama come Margherita Oggero, Raffaella Ranise, Paola Calvetti, Paolo Sciorino e Eleonora Frida Mino. - dichiara l'assessore Baldassarre - Ma non solo: in aprile ci sarà “Innamorati di un libro”, una festa lunga tre giorni, e creeremo eventi ad hoc in occasione di ricorrenze di grande significato, come il Giorno della memoria, la Giornata contro le mafie e quella dedicata all’ambiente. Inoltre favoriremo lo scambio e il riciclo dei volumi usati".



"Sarà una iniziativa a tutto tondo: non a caso abbiamo scelto di “sottotitolarla” con “Un libro per tutti. Il prossimo incontro si terrà l’8 gennaio, sempre alle 16.30 presso l’ex Chiesa Anglicana: Raffaella Ranise parlerà del suo libro 'I Romanov: storia di una dinastia tra luci e ombre'" - ricorda l'assessore.