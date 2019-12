Camporosso: venerdì prossimo, ultimo incontro 2019 dell’’Accademia dell’arte di educare’ a cura dello sportello di ascolto ‘Noi4You’

Venerdì 13, alle 20.30, presso il Palabigauda di Camporosso, si terrà l'ultimo incontro 2019 dell'Accademia dell'Arte di Educare', con i bimbi in ludoteca.

"Anche quest'anno - spiegano gli organizzatori - siamo giunti al termine dell'Accademia, con un progredire di partecipanti attivi e stimolati dai suggerimenti delle docenti: le psicoterapuete Guendalina Donà e Patrizia Sciolla.

In occasione dell'ultimo appuntamento verranno consegnate le corone di ‘laurea’ preparate dalla Volontaria Nadia ed un bicchiere di vino per festeggiare!

Verrà dunque fatto un ripasso sui compiti genitoriali e quelli degli insegnanti dove gli argomenti trattati durante l'anno saranno riassunti in questa serata. Ringraziandovi tutti per la partecipazione attiva vi aspettiamo per il nuovo anno con una grande novità!

Durante la serata i bambini potranno nuovamente godere del servizio di Baby Parking gratuito all'interno della Sala gentilmente concessa per tutto l'anno dal Comune di Camporosso che ringraziamo di cuore.

L'appuntamento è dunque per venerdì 13 alle 20,30 presso il Palabigauda di Camporosso, con i bimbi in ludoteca. Vi aspettiamo numerosi.



