Borgomaro: domenica prossima grande festa con 'Spantegai in ti caruggi anche per Natale'

Domenica prossima e per tutto il giorno, Borgomaro sarà in festa con la manifestazione ‘Spantegai in ti caruggi anche per Natale’, giunta quest'anno alla 3a edizione.

L'attrazione più particolare è il presepe a grandezza naturale (umana) che si estende oltre 200 metri, lungo l'argine del fiume e conta oltre 100 pezzi tra persone, animali o cose. Durante tutta la manifestazione ci sarà la distribuzione gratuita di leccornie preparate e offerte dall'associazione ‘U Castellu’ nota per la bontà dei piatti che prepara. L'intrattenimento culturale e giocoso è garantito per grandi e bambini. Il presepe è stato ideato è realizzato dall'Associazione ‘U Castellu’ di Borgomaro con il lavoro dei soci e di alcuni generosi volontari.

La prima esperienza è stata quattro anni fa con la proposizione di una semplice natività realizzata è collocata in un vecchio locale del centro storico prospiciente la sponda destra del Torrente impero. Il positivo riscontro l'incoraggiamento avuto da visitatori ci hanno spronato a migliorare nei due anni successivi aumentando le comparse a misura naturale che realizziamo su pannelli di plastica debitamente disegnate e colorate. Le novità del presepe 2019 sono:

- la nuova collocazione della Natività che viene trasferita a più a valle utilizzando una parte di un Vecchio Frantoio oleario (le sotte).

- l'aumento delle comparse (persone animali e cose) che raggiungono oggi un centinaio di pezzi

- il potenziamento dell'illuminazione

- la sua collocazione che viene estesa anche la parte del Torrente più a valle così da interessare circa 200 metri di argine tra i tre ponti dell'abitato

Il presepe è inserito nel contesto natalizio del centro storico di Borgomaro che vede il classico albero e mercatini di Natale.

Anche quest’anno ci saranno mercatini, mostre, eventi, intrattenimento per grandi e piccini, musica, cultura e ristoro. Durante tutta la manifestazione degustazione gratuita di leccornie offerte dall’associazione (pizza all’Andrea, pan fritu, frittelle, vin brulé, polenta con salsiccia, caldarroste, cioccolata…). Sotto il programma della manifestazione.

ORE 9.00 - APERTURA DEL MERCATINO

Per le vie del paese le realtà economiche e sociali del nostro territorio con i loro banchetti: prodotti locali di eccellenza, gastronomia, artigianato, oggettistica natalizia, idee regalo, accessori, prodotti tipici.

ORE 9.30 APERTURA AL PUBBLICO PALAZZO DORIA

- MOSTRE : esposizione opere degli artisti Noel Gazzano e Carmen Maulicino dalle ore 9,30 alle 13

- La magia dello Yoga: Workshops di Yoga a cura di Aimèe Denkmann dalle 14,30 alle 16.30

- MUSICA: “Perle musicali ....... seguendo la Stella” Salvatore Burgio violino – Vincenzo Malacarne - violoncello. "Duo in fabula” Davide Ravasio clarinetto e Manuel Merlo Chitarra.

ORE 10.30 VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO - RITROVO IN PIAZZA CASCIONE

Affreschi, casate e segreti di Borgomaro. Visita guidata gratuita ai palazzi affrescati, ai luoghi più curiosi e affascinanti del borgo, seguendo la storia dei suoi personaggi più illustri. A cura dello staff di Liguria Wow (associazioni Wepesto e Ponente Experience)

ORE 14.00 DEDICATO AI BAMBINI : BABBO NATALE ........“BANDITO E DODDY” e ........ TRUCCABIMBI

Dalle 14 alle 16 troverete la pecora Doddy e l’asinello Bandito ad aspettarvi accompagnati da Lalla dell’agriturismo Ca’Sottane oltre a Truccabimbi e .... Babbo Natale

ORE 16.30 CHIESA PARROCCHIALE : ....... ”Il DESERTO FIORIRÀ “ rappresentazione sacra del Natale presentato dal Coro “conClaudia” diretto da Margherita Davico e accompagnato da Tiziana Zunino, tastiera

ORE 18.00 ACCENSIONE DEL PRESEPE – TORRENTE IMPERO

Verranno accese le luci del presepe a grandezza naturale realizzato da Mino e dagli amici dell’associazione “U Castellu”. Chiusura Manifestazione con distribuzione di cioccolata calda per tutti in piazza.