Bordighera: prosegue il 'Ponente Film Festival', dalle 10 al cinema Olimpia via alla seconda giornata

Seconda giornata di proiezioni a Bordighera, per il Ponente Film Festival, presso il Cinema Olimpia.

La mattinata dedicata alle scuole prevede, dalle 10, un nuovo incontro con i professionisti del cinema. Ospite d'eccezione Laura Cafiero, produttrice cinematografica. Fondatrice della società Metafilm, ha prodotto documentari e film spesso a sfondo sociale e poi, proseguendo la carriera, film d'autore, commedie leggere, serie televisive, tutti caratterizzati dalla qualità, senza perdere di vista la comunicazione col pubblico.

A seguire, in tema con il fil rouge di questa 15ª edizione del Festival, "Mare Nostrum", i documentari ambientalisti "L'altro pianeta", realizzato da Pippo Cappellano e Marina Cappabianca per l'associazione Marevivo, e "Le meraviglie del mare" di Jean-Michel Cousteau. Purtroppo, causa indisposizione, non si svolgerà l'incontro con il giornalista Giulio Caresio, presidente di Mondapnea Torino.

Alle 18.30, per "Cinema e Liguria", sarà presentato il mediometraggio "Il pianeta degli uomini", introdotto dalla regista levantina Maria Lodovica Marini, accompagnata dai giovanissimi interpreti, gli studenti della scuola "Ilaria Alpi" di Chiavari. Chiuderà la giornata, alle 21, per la sezione "I film del Mediterraneo" la commedia algerina "Mascarades", in versione originale con sottotitoli in italiano.