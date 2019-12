Sempre più italiani scelgono di curare i denti in Croazia

Le cure dentali rappresentano una delle spese che maggiormente preoccupano gli italiani. Impianti, protesi e devitalizzazioni spesso hanno costi proibitivi che costringono all’apertura di finanziamenti o alla richiesta di prestiti da estinguere, magari, dopo anni. Molte volte non esiste alternativa, perché i denti vanno curati, specie se si deve intervenire con tempestività.

Proprio per questi motivi, sono sempre di più gli italiani che decidono di recarsi in Croazia, dove l’abilità e l’eccellenza dei medici dentisti e odontoiatri costa meno. La qualità delle prestazioni, l’attenzione alle norme igieniche e sanitarie sono sempre altissime, ma basta dare un’occhiata ai prezzi per curare i denti in Croazia per rendersi subito conto che il risparmio è davvero notevole, e si assesta intorno al 70% in meno rispetto alle normali tariffe.

Basti pensare che un’estrazione complessa come potrebbe essere quella di un dente del giudizio, ad esempio, qui in Italia si può pagare anche oltre i 300 euro, mentre in un centro croato ne bastano meno di 100. Un impianto osteointegrato, che richieda quindi l’intervento a livello dell’osso per fissare le protesi (fisse o mobili) costa poco meno di 400 euro, circa 3 volte meno che in Italia. Protesi, devitalizzazioni, otturazioni, ogni singolo intervento ha una convenienza che spinge sempre più persone a fare questo breve viaggio per risolvere le problematiche legate alla salute dentale, sia propria che dei più piccoli. L’inserimento di apparecchi per malocclusione, nei giovanissimi, è infatti un altro tema che sta a cuore a genitori che, spesso, si ritrovano nell’impossibilità di intervenire. A tal proposito, anche in Croazia vi sono professionisti che si dedicano alla pedodonzia e sono specializzati nelle cure dentali dei bambini: lo scopo non è solo quello di risolvere eventuali problematiche con il giusto approccio, ma anche di trasformare in un gioco la corretta educazione all’igiene orale.

I centri abilitati più attendibili offrono una vetrina molto dettagliata con siti e portali dove non solo i prezzi sono ben visibili, ma vi è anche l’elenco dei medici che vi lavorano. Il dubbio principale di chi si debba spostare all’estero, infatti, è proprio quello di doversi interfacciare con qualcuno che non si è mai visto prima d’ora e stabilire un rapporto trasparente fin da subito dà sicuramente fiducia. Non solo, spesso vengono fornite anche indicazioni su come raggiungere la cittadina di riferimento con il proprio mezzo, con l’aereo o con il treno e suggerite le strutture ricettive migliori e più vicine. Talvolta è anche possibile usufruire di interessanti convenzioni sia per quanto riguarda lo spostamento che il soggiorno.

Molto spesso, prima di far recare in Croazia il paziente, è possibile permettergli di usufruire di una prima visita, anche a titolo gratuito, in un centro italiano per fargli avere un preventivo e un piano di cura che possano dare un quadro completo. A livello di preventivo, spesso è anche possibile ottenerlo online. Basta inviare i propri dati e la propria richiesta d’intervento, magari corredata da ortopanoramica recente, per avere una prima idea del risparmio che si potrà ottenere.

Un lavoro effettuato può anche essere garantito fino a 10 anni e le tempistiche per gli interventi più lunghi sono indicate preventivamente, al fine di consentire un’organizzazione ottimale dello spostamento. In questo modo, il turismo a scopo medico si trasforma, spesso, in una vera e propria vacanza.