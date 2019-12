Ventimiglia: sciopero 'bianco' e maggiori controlli a Ponte San Ludovico, lunghissime code sull'Aurelia

Anche oggi, come già accaduto la settimana scorsa, lunghe code vengono segnalate al confine di Ponte San Ludovico, tra Ventimiglia e Mentone.

Gli incolonnamenti, che si stanno registrando dalle 9.30 circa, dovrebbero essere riconducibili ad uno sciopero ‘bianco’ come avvenuto la settimana scorsa da parte degli agenti di frontiera transalpini, ma anche per un controllo maggiore rispetto al normale di furgoni e camion in genere.

Non è da escludere che, agli agenti di frontiera francesi sia arrivato l’ordine di verificare con attenzione i mezzi pesanti, forse per una recrudescenza del fenomeno dei ‘passeur’. Al momento le code sono lunghissime, con attese che variano da 40 minuti ad un’ora.

Purtroppo, ancora una volta ad essere penalizzati sono soprattutto gli italiani che stanno cercando di andare in Francia e, tra questi anche molti lavoratori frontalieri.