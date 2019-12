Sanremo: due rapine in centro durante lo scorso Festival, i malviventi scoperti con le immagini delle telecamere (Foto)

Avevano rapinato due turisti italiani durante la settimana del Festival di Sanremo del febbraio scorso. Ieri i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Genova nei confronti dei responsabili, due giovani tunisini di 24 e 29 anni, già noti per i loro innumerevoli precedenti di natura penale e responsabili di rapina in concorso.

Le indagini sono state condotte dagli investigatori della Sezione Operativa, dopo le denunce sporte dai due turisti italiani che, nel febbraio scorso erano nella città dei fiori, in occasione del Festival della Canzone Italiana. In due diverse circostanze, in piazza Eroi Sanremesi e nei pressi del Casinò e sempre in orario notturno, sono stati aggrediti e derubati. Il modus operandi utilizzato era sempre lo stesso: uno dei malviventi faceva il palo mentre il complice avvicinava la vittima col pretesto di chiedere una sigaretta o un accendino e approfittava del momento di distrazione per aggredirla, spingerla al suolo e sfilare il portafoglio per poi darsi alla fuga.

In una delle due circostanze, la vittima ha tentato di reagire venendo assalito e picchiato da entrambi i malfattori. Fortunatamente non sono state riportate gravi feriti ma solo un grande spavento. L’entità del danno modica, solo 50 euro in tutto. Dopo le rapine, i Carabinieri hanno visionato i filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza cittadine che avevano immortalato i momenti di una delle due aggressioni e grazie anche alla descrizione fornita dalle vittime e alla profonda conoscenza del territorio, sono riusciti ad identificare i due malviventi.

Le due misure cautelari sono state notificate agli arrestati direttamente nelle carceri di Sanremo e Genova, dove sono detenuti per aver commesso altri crimini.