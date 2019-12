CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 10 dicembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla sala 2 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 16.45 – 19.00 – 21.15 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- L'INGANNO PERFETTO - 16.15 – 19.15 – di Bill Condon - con Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jim Carter - Drammatico - "Il genio della truffa Roy Courtnay non riesce a credere alla sua fortuna quando incontra online la benestante vedova Betty McLeish. Mentre Betty gli apre le porte della sua casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso scoprendosi affezionato alla donna: quella che sarebbe dovuta essere una truffa veloce e rapida si trasforma in un percorso da funambolo, il più infido della sua vita…”

Voto della critica: ***

- I GOONIES - 21.30 – di Richard Donner - con Josh Brolin, Sean Astin, Jeff Cohen, Martha Plimpton, Joe Pantoliano, Corey Feldman - Avventura - "I ragazzini di Goon Docks - tutti li chiamano i 'Goonies' - sono in allarme: i maggiorenti del locale club del golf hanno dato lo sfratto ai loro genitori, volendo radere al suolo l'intero quartiere. Durante l'ultimo e un po' malinconico week-end sul posto, uno dei ragazzi scopre nella propria soffitta una antica mappa spagnola, che fu di Willy l'Orbo, un pirata del XVII secolo. Lui e i suoi amici decidono così di trovare ad ogni costo il tesoro che l'Orbo ha seppellito da qualche parte nei dintorni. Così la piccola banda si mette in caccia, penetra in uno châlet che d'estate è adibito a bar e scende nel sottosuolo. Purtroppo, il luogo è anche la base operativa di una losca famiglia composta da Mamma Fratelli e dai due suoi figli, i quali hanno incatenato nella cantina il deforme Sloth, terzo membro della casata. I sette piccoli Goonies dovranno affrontare paure e prove terribili, incontrando pipistrelli e trabocchetti, scivolando in torrenti che sono dei veri ‘toboga’, sempre insidiati e inseguiti dai perfidi Fratelli. Uno dei ragazzi riesce a liberare il gigantesco Sloth e a fare lega con lui. Ma nei sotterranei li attende ancora una mirabolante sorpresa…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 16.30 – 19.15 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***

- MIDWAY - 21.15 – di Roland Emmerich - con Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Mandy Moore, Luke Kleintank – Azione/Drammatico/Storico - "Basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta nel Pacifco da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale, racconta le eroiche e strazianti imprese dei soldati e degli aviatori che, con i loro incredibili sacrifici, sono riusciti a cambiare le sorti della guerra…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- L'IMMORTALE - 16.15 – 19.00 – 21.30 – di Marco D'Amore - con Marco D'Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli - Drammatico - "Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall'acqua si confondono con le urla della gente in fuga. E' il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un'educazione criminale che l'hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l'Immortale…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK - 16.30 – 19.30 – 21.30 – di Woody Allen - con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber - Commedia - "Sullo sfondo di una poetica New York, una coppia di giovani fidanzati è alle prese con improbabili incontri che cambieranno il corso di un weekend romantico, mandandolo in fumo…”

Voto della critica: ***



Centrale (tel. 0184 597822)

- CENA CON DELITTO - KNIVES OUT - 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Rian Johnson - con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon (II) – Azione/Drammatico - "Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo album del ‘Boss’ Bruce Springsteen. Il documentario vede il cantautore statunitense all’esordio alla regia, in quella che è un'esibizione in piena regola e lo vede interpretare i tredici brani dell'album, insieme a un'intera orchestra, nel fienile della sua dimora…”

Voto della critica: ***

Tabarin (tel. 0184 597822)

- SOLE - (rassegna guiria giovani) - 16.00 – 18.45 – 21.30 – di Carlo Sironi - con Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Bruno Buzzi, Barbara Ronchi, Vitaliano Trevisan - Drammatico - "Ermanno trascorre le giornate fra slot machine e piccoli furti. Lena arriva in Italia per vendere la bambina che porta in grembo e poter iniziare così una nuova vita. Ermanno finge di essere il padre biologico, così da permettere agli zii di avere l'affidamento veloce della bambina. Sole, però, nasce prematura e necessita dell'allattamento materno; mentre Lena cerca di negare il crescente legame con sua figlia, Ermanno inizia a prendersi cura di entrambe come se fossero una vera famiglia…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 20.30 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- L'IMMORTALE - 21.00 – di Marco D'Amore - con Marco D'Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli - Drammatico - "Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall'acqua si confondono con le urla della gente in fuga. E' il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un'educazione criminale che l'hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l'Immortale…”

Voto della critica: **



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK - 20.45 – di Woody Allen - con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber - Commedia - "Sullo sfondo di una poetica New York, una coppia di giovani fidanzati è alle prese con improbabili incontri che cambieranno il corso di un weekend romantico, mandandolo in fumo…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- CENA CON DELITTO - KNIVES OUT - 16.30 - 20.45 – di Rian Johnson - con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon (II) – Azione/Drammatico - "Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo album del ‘Boss’ Bruce Springsteen. Il documentario vede il cantautore statunitense all’esordio alla regia, in quella che è un'esibizione in piena regola e lo vede interpretare i tredici brani dell'album, insieme a un'intera orchestra, nel fienile della sua dimora…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- CENA CON DELITTO - KNIVES OUT - 21.00 – di Rian Johnson - con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon (II) – Azione/Drammatico - "Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo album del ‘Boss’ Bruce Springsteen. Il documentario vede il cantautore statunitense all’esordio alla regia, in quella che è un'esibizione in piena regola e lo vede interpretare i tredici brani dell'album, insieme a un'intera orchestra, nel fienile della sua dimora…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- BURNING – L’AMORE BRUCIA – 18.00 - 21.00 – di Chang-dong Lee - con Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jong-seo Jun, Joong-ok Lee, Soo-Kyung Kim, Seungho Choi - Drammatico - "Jongsu, un giovane fattorino con aspirazioni letterarie, incontra Haemi facendo una consegna. I due iniziano a frequentarsi e la ragazza, prima di affrontare un viaggio in Africa, gli chiede di occuparsi del suo gatto. Jongsu accetta, ma quando Haemi ritorna non è più da sola: ha conosciuto Ben, tanto ricco quanto misterioso, e ora sta per conoscerlo anche lui. Niente sarà più come prima…”

Voto della critica: ****

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 17.00 – 19.15 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

