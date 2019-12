Ventimiglia: con 'Natale al Liceo Aprosio' la scuola frontaliera propone l'Open Day alle famiglie

‘Natale al Liceo Aprosio!’: non si tratta dell’ultimo film per le vacanze di Natale. Ma certamente fra le molte attività prenatalizie, in molte famiglie è in corso una riflessione sulla scuola superiore in cui iscrivere i propri figli per il prossimo anno scolastico.

Il Liceo Aprosio di Ventimiglia, dopo avere proposto la giornata “A proposito di scienza” ed alcune conferenze di taglio scientifico, dopo il travolgente “Festival delle Lingue”, dopo la Settimana della Cultura Classica ed altre iniziative rivolte alle scuole secondarie di primo grado (una fra tutte la visita guidata delle Ville di Bordighera gestita dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo Aprosio in collaborazione con il FAI), ora è il momento dell’Open Day, la tradizionale giornata in cui la scuola si apre agli aspiranti liceali e ai loro genitori.

Sabato prossimo, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, il Liceo ospiterà una giornata in cui i genitori potranno incontrare i docenti, visitare la struttura, porre domande alla Dirigente e agli insegnanti, vedere direttamente alcune proposte concrete della scuola attraverso micro lezioni, attività di laboratorio, stands. Lo stesso per i giovani futuri liceali che saranno guidati dagli alunni del Liceo a conoscere attività, spazi, proposte, nella logica ormai tradizionale all’Aprosio, della Peer Education, giovani che accolgono e guidano altri giovani che si avvicinano alla scelta del Liceo. Una giornata quindi di accoglienza, confronto, conoscenza per le famiglie; la prima perché il 18 gennaio vi sarà un altro appuntamento, una nuova giornata di incontro prima che le famiglie effettuino la loro definitiva scelta per l’anno scolastico 2020/2021.

Il Liceo Aprosio vuole essere un’esperienza, come si vede nel suo logo, in cui mescolano cultura e passione, in cui le diverse proposte (scientifico, classico, linguistico) si intrecciano a formare un unico progetto formativo da offrire al territorio.