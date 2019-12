Sanremo: morti due cigni a Villa Ormond, accertamenti in corso per risalire alle cause del decesso

A Sanremo, purtroppo anche gli ultimi due cigni nati nel 2018 sono morti. Nella vasca del parco di Villa Ormond sono rimasti soltanto i due genitori.



La notizia è della settimana scorsa, quando i corpi sono stati trovati privi di vita a pochi giorni l’uno dall’altra. Per qualcuno la scomparsa dei due giovani cigni potrebbe essere imputabile al padre che da tempo pare mal digerisse la presenza dei figli diventati adulti. Quindi l’accaduto potrebbe essere riconducibile ad una questione di territorialità. Questa al momento rimane solo una ipotesi. Infatti sull'accaduto il Comune, attraverso l'intervento dell'ASL, ha chiesto di fare luce sull'accaduto, analizzando i corpi degli animali.

Hanno avuto vita breve Caramello, Lulù e Stella, questi i nomi dati alla cucciolata grazie ad un’iniziativa portata avanti dal gruppo Facebook ‘Sei di Sanremo se… mugugni’, con il coinvolgimento delle scuole della città. Infatti, uno dei tre cigni era mancato già alcuni mesi fa, lasciando oltre ai genitori, il fratello e la sorellina. Questo, fino alla settimana scorsa ed al triste ritrovamento.



Come se non bastasse, durante l'anno, sembra che la coppia di adulti, ‘Biscotto’ e ‘Mugugna’, non sia riuscita a portare alla schiusa una nuova cucciolata. Una triste storia per questi animali da sempre simbolo di questo parco cittadino e tanto amati dai sanremesi e dai turisti che vengono in città.