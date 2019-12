Sanremo: con il restyling di porto vecchio Capo Verde sarà il nuovo polo della cantieristica navale

Il progetto per il restyling di porto vecchio cambierà il waterfront di Sanremo e rivoluzionerà l’approccio della città al mondo della nautica. Non solo gli yacht (finalmente) a due passi dal centro, ma anche una diversa sistemazione del comparto produttivo navale.

Come è noto il Comune è alle prese con una battaglia legale per ‘liberare’ l’area dai cantieri presenti ma nel futuro c’è già il progetto per la creazione di un vero e proprio polo della cantieristica navale.

L’amministrazione vuole decentrare i cantieri e il comparto nella zona di Capo Verde per fare in modo che le imprese possano essere concentrate in una zona specifica. L’area, inoltre, grazie alla vicinanza con Valle Armea e l’Aurelia Bis potrà essere strategica per la facilità nei collegamenti.

Inoltre, con lo spostamento in zona dei cantieri navali, si andrà sempre di più verso l’impostazione di Valle Armea e delle zone limitrofe come la zona industriale della città.